Facebook начал тестировать сервис "серьёзных знакомств"

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Колумбия стала площадкой для тестирования нового сервиса знакомств компании "Фейсбук".

Как передает Report, эту страну выбрали, так как среди колумбийцев очень популярны подобные приложения.

Пока пользователи смогут лишь создавать свои профили, однако в скором времени возможности использования сервиса будут расширены. Для регистрации нужно будет ответить на 20 вопросов. Например, "Как выглядит твой идеальный день?". Пользователю в сутки будут предлагать максимум 100 других людей, основываясь на совпадении интересов.

"Цель команды — сделать "Фейсбук" лучшим местом для начала отношений в онлайне. Знакомства — то, что мы видели целью с самых первых дней создания соцсети. Мы знаем, что порядка 200 миллионов пользователей социальной сети определяют себя как одиноких, — прокомментировал разработчик Нейтан Шарп порталу Tech Crunch.