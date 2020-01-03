Экстрадированного из Азербайджана экс-главу таможни Кыргызстана выпустили из СИЗО

Обвиняемый в коррупции экс-глава Государственной таможенной службы Адамкул Жунусов отпущен из СИЗО под домашний арест, сообщает Report cо ссылкой на СМИ Кыргызстана.

По словам его адвоката Бакыта Осмоналиева, Октябрьский районный суд Бишкека принял во внимание состояние здоровья Жунусова: ранее у того произошел инсульт.

Юрист отметил, что по делу экс-таможенника государству возмещено 33 миллиона сомов.



Напомним, что Адамкул Жунусов был задержан в Азербайджане и экстрадирован в Бишкек 28 декабря 2018 года.

Экс-руководителя таможенной службы обвиняют в том, что он "в период своего руководства ГТС с 2013 по 2016 годы организовал устойчивую коррупционную связь с должностными лицами ведомства".