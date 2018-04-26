Эксперт: В документах отмечается, что ежемесячно на закупку корма для собаки Лейлы Шихлинской тратилось 500 манатов

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по делу о хищениях в крупных размерах из клиники, возглавляемой народной артисткой Азербайджана, актрисой Лейлой Шихлинской. На скамье подсудимых – некогда работавшие в клинике главбух Шахла Аббасова, Сакина Гасымова, Айтен Гусейнова, Медина Хусеева, Елена Абдуллаева и др.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева в качестве свидетеля был допрошен эксперт Заур Мамедов.

Он заявил, что проверил касающиеся клиники бухгалтерские документы: "Представленные нам клиникой документы были документами "черной бухгалтерии". Мы работали только с представленными в этих документах цифрами, а оценку их подлинности дало следствие".

По словам судьи, во время следствия З.Мамедов заявил, что документы были бухгалтерскими.

Адвокат отметил, что в указанных документах отмечается, что ежемесячно на закупку корма для собаки Лейлы Шихлинской тратилось 500 манатов. Он спросил у эксперта, является ли это бухгалтерским документом, или нет.

Эксперт З.Мамедов отметил, что это так.

Затем сторона защиты возбудила ходатайство для проведения экспертизы по делу.

На суде объявили перерыв.

Ходатайство было удовлетворено, дело направили на экспертизу.

Процесс отложен на неопределенное время.

Отметим, что обвиняемым инкриминируются преступные деяния по статьям 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупных размерах) УК Азербайджана.

Экс-сотрудники клиники привлечены к уголовному делу по заявлению Л.Шихлинской, поданному в правоохранительные органы 4 года назад. Народная артистка обвиняет их в похищении из кассы клиники 700 тыс. манатов. Предварительные следственные мероприятия проводились Главным управлением МВД по борьбе с оргпреступностью, а после Управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана.

В ходе досудебного уточнения анкетных данных обвиняемых стало известно, что на попечении Ш.Аббасовой находятся малолетние дети.

С.Гасымова заявила, что на ее попечении находятся двое малолетних детей и она работает врачом в Медицинском университете.

A.Гусейнова не замужем, но растит малолетнего ребенка.

М.Хусеева заявила, что она замужем, растит двух малолетних детей и в настоящее время работает в этой клинике в регистратуре.

Е.Абдуллаева также растит двух малолетних детей и работает в регистратуре клиники.