Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL рейса Баку - Грозный, разбившийся под Актау 25 декабря прошлого года, однозначно был подбит системой ПВО России. Сегодня один из главных вопросов совместного следствия: кто принял решение открыть огонь по гражданском

Пассажирский самолет авиакомпании AZAL рейса Баку - Грозный, разбившийся под Актау 25 декабря прошлого года, однозначно был подбит системой ПВО России. Сегодня один из главных вопросов совместного следствия: кто принял решение открыть огонь по гражданскому самолету и как можно было перепутать его с БПЛА?

Об этом заявил в интервью Report директор ТОО "Институт прикладных этнополитических исследований" Талгат Калиев.

Само расследование происшествия займет немало времени, отметил Калиев. Но совсем скоро будут оглашены предварительные результаты. "В процессе принимает активное участие азербайджанская и российская стороны. Задача Казахстана - в координации расследования и сохранности всех элементов фюзеляжа разбившегося самолета, что и было обеспечено", - отметил Калиев.

Он напомнил, что Россия не отрицает факта, что лайнер был подбит системой ПВО.

"Именно подбит, а не сбит. Злого умысла не было. Вопрос в том, кто не отличил БПЛА от гражданского самолете, и кто принимал решение открыть огонь по пассажирскому самолету", - сказал собеседник агентства.

"Казахстан, как руководитель международной госкомиссии по расследованию авиакатастрофы под Актау, ведет себя максимально профессионально и корректно. Это выражается в его беспристрастности и прозрачности всех осуществляемых мероприятий", - сказал Калиев.

Политолог напомнил, что главным свидетельством этому является решение Казахстана о передаче для расшифровки бортовых самописцев Бразилии - стране-производителю разбившегося лайнера Embraer. В расшифровке записей принимают участие представители и Азербайджана, и России.