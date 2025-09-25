Экс-замминистра обороны Армении: Мы подвергали азербайджанцев террору

Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 25 сентября, 2025
    • 15:46
    В Бакинском военном суде продолжился процесс по уголовному делу в отношении граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на заседание в качестве доказательства изучалось интервью бывшего заместителя министра обороны Армении Манвела Григоряна.

    В интервью М.Григорян рассказал об участии экс-президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна в оккупации азербайджанских территорий.

    Он также заявил, что высокопоставленные военные, генералы и полковники из Армении были направлены для создания военных подразделений на оккупированных в то время азербайджанских территориях. Он назвал одного из генералов, сказав, что это был Артуш, прибывший из Гюмри.

    Григорян также признал, что азербайджанцы были убиты, а села разграблены, и сказал: "Мы начали захватывать села тюрков. Мы разрушали села, уничтожали их. Мы терроризировали азербайджанцев, подвергали их террору".

