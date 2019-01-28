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    Экс-заместитель генпрокурора обвиняется в мошенничестве на 150 000 манатов

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Мамедвели Джафарова

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова адвокат обвиняемого лица заявил, что еще не ознакомился с уголовным делом. 

    Адвокат попросил у суда время для ознакомления с материалами уголовного дела. 

    Процесс отложен до 1 февраля. 

    Отметим, что согласно обвинительному акту, злоупотребив доверием потерпевшего Рашада Юсифова, член Коллегии адвокатов М.Джафаров совершил в его отношении мошенничество на крупную сумму. 

    Обещав помочь с освобождением отца Рашада Юсифова Рахмана Юсифова, М.Джафаров взял у него 150 000 манатов, но не сдержал данного обещания. 

    В отношении М.Джафарова, задержанного на основе жалобы потерпевшего в правоохранительные органы, выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК. 

    Во время следствия в его отношении не было принято решение об аресте. 

    Отметим, что на данный момент М.Джафаров работает в адвокатском бюро №13 города Баку. Согласно подписанному в свое время покойным президентом Азербайджана Абульфазом Эльчибеем распоряжению от 4 августа 1992 года, он был назначен заместителем генпрокурора и некоторое время проработал на указанной должности.

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