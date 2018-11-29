Экс-сотрудник Бакинской городской прокуратуры подал апелляционную жалобу

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Баку.29 ноября. REPORT.AZ/ Обвиняемый в мошенничестве и принуждении к взяточничеству бывший старший специалист организационно-аналитического отдела, заведующий отделом канцелярии Бакинской городской прокуратуры Эльчин Гурбанов подал апелляционную жалобу на приговор в своем отношении.

Как сообщает Report, в Бакинском апелляционном суде состоялось предварительное судебное заседание.

На процессе были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Очередное заседание суда назначено на 12 декабря.

Отметим, что согласно распространенной Бакинской городской прокуратурой информации, Э.Гурбанов 21 февраля 2018 года был освобожден от должности старшего специалиста организационно-аналитического отдела, заведующего отделом канцелярии Бакинской городской прокуратуры.

Приговором Хатаинского районного суда осужден на 4 года и 6 месяцев лишения свободы.