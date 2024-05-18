В Лерике частично возобновлено движение на дороге, где произошел обвал

В Лерике на дороге, которая была закрыта из-за обвала камней, частично возобновлено движение транспорта.

В Лерике на дороге, которая была закрыта из-за обвала камней, частично возобновлено движение транспорта.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report , к работе по расчистке дороги была привлечена техника дорожно-эксплуатационного управления.

По словам представителя главы ИВ района в селе Чайруд Илькина Гусейнова, в результате работ, проводимых с утра, движение на дороге частично возобновлено.

"Для удаления крупных глыб нужна дополнительная техника. Опасность на территории сохраняется, определена зона безопасности, где посменно дежурит полиция", - уточнил он.

Отметим, что 17 мая в результате обвала камней в Лерикском районе крупные обломки горных пород перекрыли дорогу, которая связывает село с райцентром.