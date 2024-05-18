О нас

В Лерике частично возобновлено движение на дороге, где произошел обвал

В Лерике частично возобновлено движение на дороге, где произошел обвал В Лерике на дороге, которая была закрыта из-за обвала камней, частично возобновлено движение транспорта.
Происшествия
18 мая 2024 г. 18:45
В Лерике частично возобновлено движение на дороге, где произошел обвал

В Лерике на дороге, которая была закрыта из-за обвала камней, частично возобновлено движение транспорта.

Как сообщает корреспондент местного бюро Report, к работе по расчистке дороги была привлечена техника дорожно-эксплуатационного управления.

По словам представителя главы ИВ района в селе Чайруд Илькина Гусейнова, в результате работ, проводимых с утра, движение на дороге частично возобновлено.

"Для удаления крупных глыб нужна дополнительная техника. Опасность на территории сохраняется, определена зона безопасности, где посменно дежурит полиция", - уточнил он.

Отметим, что 17 мая в результате обвала камней в Лерикском районе крупные обломки горных пород перекрыли дорогу, которая связывает село с райцентром.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Lerikdə uçqun nəticəsində bağlanan yolda hərəkət qismən bərpa edilib

Самое читаемое

В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
Минобороны России заявило о захвате населенного пункта в Украине
18 мая 2024 г. 14:50
Пожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
ФотоПожар на проспекте Азадлыг в Баку потушен
16 мая 2024 г. 02:10
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
Президенты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
ФотоПрезиденты Азербайджана и Беларуси ознакомились с выставками Caspian Agro и InterFood Azerbaijan
17 мая 2024 г. 03:17
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
Задержан начальник Главуправления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецов
14 мая 2024 г. 01:50
Швейцария выиграла конкурс Евровидение-2024
Швейцария выиграла конкурс "Евровидение-2024"
12 мая 2024 г. 02:48
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07
Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии
Хельсинкская комиссия США проведет слушания по событиям в Грузии
18 мая 2024 г. 14:36
В Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
ФотоВ Баку сняты ограничения на дорогах, введенные накануне из-за пожара
16 мая 2024 г. 07:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi