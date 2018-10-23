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    Зачитан приговор бывшему сотруднику Бакинской прокуратуры

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ В Хатаинском районном суде завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве и принуждении к взяточничеству бывшего старшего специалиста организационно-аналитического отдела, заведующего отделом канцелярии Бакинской городской прокуратуры Эльчина Гурбанова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Назима Тагиева был объявлен приговор.

    Решением суда он был приговорен в 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

    Отметим, что согласно распространенной Бакинской городской прокуратурой информации, Э.Гурбанов 21 февраля 2018 года был освобожден от должности старшего специалиста организационно-аналитического отдела, заведующего отделом канцелярии Бакинской городской прокуратуры.

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