Экс-глава охраны Макрона обещал за миллионы долларов освободить яхту Фархада Ахмедова – ИЗ ЗАЛА СУДА

В Баку продолжается процесс по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Анасса Дерраза, вице-президента французской компании SAUR с миллиардным оборотом.

Как сообщает Report, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Фарида Намазова подсудимый ответил на вопросы государственного обвинителя.

Он заявил, что помогал Фархаду Ахмедову на основе договора:

"Я консультировал Фархада Ахмедова по его делам. Для освобождения его яхты из-под ареста встречался с юристами и некоторыми людьми. Хотя я инженер по специальности, однако помогал людям в правовых и технических вопросах. Я также встречался с сыном Ахмедова по поводу снятия ареста с яхты. Моя миссия заключалась в координации этих процессов и обеспечении решения данного вопроса. Я был их уполномоченным представителем и представил этот мандат как следствию, так и суду".

Подсудимый отметил, что должен был получить бонус в случае освобождения яхты:

"Но все пошло не так, как мы планировали, и суд не снял арест. Мы познакомились через общих друзей, потом обсудили вопрос яхты и подписали договор о совместных работах. Согласно контракту, я должен был решить правовые, технические и финансовые вопросы. Александра Беналлу (экс-глава службы охраны президента Франции) все там знали. У меня не было с ним какого-либо бизнеса. После увольнения из администрации Франции Беналла занимался юридическими делами в Дубае и тоже подключился к делу об освобождении яхты Фархада Ахмедова".

Анасс Дерраз подчеркнул, что по заключенным договорам ему также полагалось вознаграждение: "Переведенные суммы были связаны с моим гонораром. Я примерно 5–6 месяцев на договорной основе занимался делами Фархада Ахмедова и его сына, тратил на это время".

Позже в суде было оглашено показание Анасса Дерраза, данное на следствии.

Подсудимый заявил, что Александр Беналла - французский гражданин марокканского происхождения:

"В октябре 2018 года мои друзья сообщили мне, что Лондонский суд наложил арест на яхту миллиардера Фархада Ахмедова. Меня попросили помочь. Я сказал, что могу это сделать за деньги. Беналла во время переговоров тоже заявил, что использует свои связи и добьется освобождения яхты. Моя задача заключалась в поиске адвокатов и установлении контактов с влиятельными людьми. Мне сказали, что месяц простоя яхты у причала обходится в миллион долларов. Мы встретились в отеле и подписали контракт".

Он добавил, что суть работы заключалась в снятии ареста с яхты и обеспечении ее выхода в международные воды.

"По договору, за это Ахмедов должен был заплатить $6 млн 140 тыс. Мне предложили миллион, однако я не согласился. Было решено: $2 млн 250 тыс. мне, $3 млн 290 тыс. Беналле, остальное - на сопутствующие расходы. Сначала на мой счет перевели $200 тыс., а Беналла получил $400 тыс. Так как дело не завершилось, остальные деньги не были выплачены. По контракту я должен был вести переговоры с влиятельными лицами о снятии ареста и с адвокатами о юридической помощи. С Беналлой я общался только по телефону. Он утверждал, что добьется освобождения яхты. В прессе я прочитал, что Беналла привлечен к ответственности за получение крупных взяток от миллиардера Искандера Махмудова, проживающего в России".

Подсудимый добавил, что банк признал перевод $400 тыс. Беналле подозрительным и отклонил его.

"Когда спросили об источнике денег, Беналла заявил, что это средства для освобождения яхты Фархада Ахмедова. Сотрудники банка проверили в интернете и увидели, что яхта не под арестом, поэтому отказались от операции. Но у меня проблем не возникло, когда я сообщил источник происхождения $200 тыс., поступивших на мой счет".

По заключению судьи, судебный процесс продолжится 2 октября допросом свидетелей.

Отметим, что Службой госбезопасности Азербайджана Анассу Дерразу предъявлено обвинение по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, совершенная в значительном размере) и 32.5, 311.3.3 (получение взятки (пассивное взяточничество), совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

Напомним, что экс-глава Службы охраны президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR с миллиардным оборотом Анасс Дерраз обвиняются в получении взяток в крупных размерах и совершении других преступных деяний в обмен на снятие в 2018 году международных санкций с активов российского миллиардера азербайджанского происхождения Фархада Ахмедова.

Согласно информации, Ахмедов перевел часть денежных средств в размере нескольких миллионов долларов на счет Дерраза в AL HILAL BANK и на счет Беналла в BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC SC PAR.

Дерраз привлечен к ответственности в Азербайджане, ему запрещен выезд из страны, а в Интерпол подано обращение об объявлении Беналла в международный розыск.