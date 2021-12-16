Экс-директора Yeni Klinika приговорили к 8,5 годам заключения

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-директора юридического лица публичного права Yeni Klinika Пярвиза Аббасова, а также Галиба Наджафова, Вусалы Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу экс-директора юридического лица публичного права Yeni Klinika Пярвиза Аббасова, а также Галиба Наджафова, Вусалы Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор.

Решением суда, П.Аббасов приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы. По восемь лет получили бывший врач-радиолог клиники Buta Г.Наджафов, ветеринарный врач Института продовольственной безопасности А.Гусейнов и С.Мирзоев.

Суд назначил менеджеру ООО Viola В.Алиевой условное наказание с испытательным сроком в два года. Кроме того, она два года не сможет занимать должности в государственных органах. Другие осужденные не могут быть приняты на государственную службу на протяжении трех лет после освобождения.

Государственный обвинитель просил приговорить П.Аббасова к 10 годам, Г.Наджафова, А.Гусейнова и С.Мирзоева к 9 годам лишения свободы, В.Алиеву к условному наказанию.

Напомним, по информации Генпрокуратуры Азербайджана, возникли обоснованные подозрения, что в период, когда Пярвиз Аббасов занимал должность директора клиники, с помощью Галиба Наджафова, Вусалы Алиевой, Аваза Гусейнова и Самира Мирзоева в обмен на размещение на стационарное лечение в клинику отдельно взятых пациентов с COVID-19, вышеуказанные лица получали с каждого больного 3 000-4 500 манатов, которые делили между собой и тратили на собственные нужды.

На основе собранных по делу доказательств П.Аббасову и другим было предъявлено обвинение по статьям 311.3.2 (получение взятки, совершенное повторно) и 32.5, 311.3.2 (соучастие в даче или получении взятки) УК АР.