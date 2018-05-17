Дядя погибшего альпиниста: На каждой покоренной вершине Бабур водружал наш флаг

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело альпиниста Бабура Гусейнова, пропавшего без вести в горной местности в Губинском районе, везут в Астару.

Как сообщает Report, члены его семьи уже выехали из Баку в Астару.

Дядя Б.Гусейнова Рафиг Гусейнов сообщил сотруднику Report, что его сестра Гюльханым Гусейнова и близкие родственники уже выехали на похороны в Астару.

По его словам, до того, как Б.Гусейнов пропал без вести, они жили с матерью в Баку в доме родственника - шехида, сержанта полиции, погибшего несколько лет назад во время операции:

"После гибели родственника, Бабур и его мать остались жить в его доме. У моей сестры Гюльханым Гусейновой серьезные проблемы с сердцем. Уже несколько месяцев она проходит лечение".

Р.Гусейнов отметил, что отец Бабура Гусейнова Вагиф Гусейнов скончался несколько лет назад:

"Вагиф Гусейнов также похоронен в Астаре. Бабура предадут земле на том же кладбище, где похоронен отец".

По словам дяди, Бабур был очень грамотным, постоянно читал, анализировал:

"Каждый день по возвращении с работы домой, Бабур уходил в свою комнату и читал. Он постоянно работал над собой. Позже он обратился в органы внутренних дел и стал полицейским. Бабур очень любил альпинизм. На каждой покоренной им вершине он водружал наш трехцветный флаг. Скорее всего, вы видели это на его фото".

Напомним, что 26 декабря 2017 года на горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы.