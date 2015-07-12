 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Двое жителей Азербайджана осуждены за массовую драку с убийством у кафе в Воронеже

    Р.Исмаилов получил 9 лет лишения свободы, А.Наджафов - 2,5 года

    Баку. 12 Июля. REPORT.AZ/ Советский райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор гражданам Азербайджана, которые во время массовой драки около кафе ранили нескольких местных жителей, один из них скончался.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

    Установлено, что в декабре 2013 года после полуночи Рашад Исмаилов и Азер Наджафов находились у кафе "Прага" вместе со своими знакомыми.

    "В это время из заведения вышла компания из 10 мужчин, между которыми произошел конфликт, переросший в драку. Один из ее участников ошибочно ударил стоявшего неподалеку брата Исмаилова. Завязалась еще одна драка, к которой присоединились знакомые как Исмаилова, так и его обидчика", - говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Р.Исмаилов нанес ножевые ранения четырем участникам драки, один из них от полученных травм скончался на месте. А.Наджафов также использовал нож, которым ранил в поясницу одного из противников.

    Р.Исмаилов признан виновным по статьям УК РФ "убийство" и "покушение на убийство двух и более лиц", А.Наджафов - по статье "покушение на убийство".

    Согласно приговору суда, Р.Исмаилов получил 9 лет лишения свободы, А.Наджафов - 2,5 года. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi