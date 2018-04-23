Двое сотрудников МНБ отпущены на свободу из зала суда

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Сабунчинского районного суда завершился судебный процесс над бывшими сотрудниками ликвидированного министерства нацбезопасности (МНБ) Эльшадом Азизовым, Фархадом Атаевым, генералом Натаван Мирватовой и другими.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова был зачитан приговор.

По приговору суда, Эльшад Азизов и Фархад Атаев были освобождены в зале суда в связи с назначением им условного наказания с испытательным сроком 3 года.

Натаван Мирватова, в отношении которой не была избрана мера пресечения в виде ареста, приговорена к условному наказанию с испытательным сроком 5 лет.