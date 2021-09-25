Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в связи с 27 сентября - Днем памяти, 26 и 27 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение всех видов транспорта.
Об этом Report сообщили в управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.
"Мероприятие запланировано с 09:00 до 13:00 на бульваре "Аг Шехер", в направлении круга "Азнефть", проспекта Нефтчиляр, улиц Кевкаб Сафаралиевой, Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, Парламентского проспекта, ул. Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Истиглалият. По этой причине движение по этим направлениям, параллельным и смежным улицам будет ограничено для всех видов транспорта. Мы просим граждан не использовать личные легковые автомобили", - говорится в сообщении.
В ГДП отметили, что движение автомобилей будет ограничено 26 сентября с 07:30 до 10:00, а 27 сентября с 06:30 до 14:00.