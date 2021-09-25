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Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти

Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в связи с 27 сентября - Днем памяти, 26 и 27 сентября на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение всех видов транспорта.
Происшествия
25 сентября 2021 г. 18:05
Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в связи с 27 сентября - Днем памяти, 26 и 27 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение всех видов транспорта.

Об этом Report сообщили в управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку.

"Мероприятие запланировано с 09:00 до 13:00 на бульваре "Аг Шехер", в направлении круга "Азнефть", проспекта Нефтчиляр, улиц Кевкаб Сафаралиевой, Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, Парламентского проспекта, ул. Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Истиглалият. По этой причине движение по этим направлениям, параллельным и смежным улицам будет ограничено для всех видов транспорта. Мы просим граждан не использовать личные легковые автомобили", - говорится в сообщении.

В ГДП отметили, что движение автомобилей будет ограничено 26 сентября с 07:30 до 10:00, а 27 сентября с 06:30 до 14:00.

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Версия на английском языке Baku to restrict traffic for two days in some streets and avenues related to Day of Remembrance
Версия на азербайджанском языке Anım günü ilə əlaqədar Bakının bir sıra küçə və prospektlərində hərəkət iki gün məhdudlaşdırılacaq

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