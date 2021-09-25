Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти

Движение в Баку будет ограничено на два дня в связи с Днем памяти

В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в связи с 27 сентября - Днем памяти, 26 и 27 сентября на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение всех видов транспорта.

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В целях обеспечения безопасности в связи с мероприятиями, которые пройдут в связи с 27 сентября - Днем памяти, 26 и 27 сентября на некоторых улицах и проспектах Баку будет ограничено движение всех видов транспорта. Об этом Report сообщили в управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку. "Мероприятие запланировано с 09:00 до 13:00 на бульваре "Аг Шехер", в направлении круга "Азнефть", проспекта Нефтчиляр, улиц Кевкаб Сафаралиевой, Юсифа Сафарова, Узеира Гаджибекова, Зарифы Алиевой, Парламентского проспекта, ул. Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Истиглалият. По этой причине движение по этим направлениям, параллельным и смежным улицам будет ограничено для всех видов транспорта. Мы просим граждан не использовать личные легковые автомобили", - говорится в сообщении. В ГДП отметили, что движение автомобилей будет ограничено 26 сентября с 07:30 до 10:00, а 27 сентября с 06:30 до 14:00. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Baku to restrict traffic for two days in some streets and avenues related to Day of Remembrance