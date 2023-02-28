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Движение транспорта на центральных улицах Баку будет ограничено

Движение транспорта на центральных улицах Баку будет ограничено Главное управление государственной дорожной полиции обратилась к водителям и жителям столицы.
Происшествия
28 февраля 2023 г. 13:49
Движение транспорта на центральных улицах Баку будет ограничено

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям и жителям столицы.

Как сообщает Report, старший инспектор управления майор полиции Араз Аскерли отметил, что 1-3 марта в Баку планируется проведение встречи на высшем уровне Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

По его словам, основной маршрут передвижения гостей мероприятия, которое пройдет в Бакинском конгресс-центре, будет охватывать центральные улицы и проспекты столицы.

Для того, чтобы мероприятие международного значения прошло на высоком уровне, Главное управление государственной дорожной полиции просит жителей столицы и водителей отдавать предпочтение общественному транспорту. Водителей просят не препятствовать свободному передвижению транспорта по центральным улицам и проспектам Баку, в том числе по проспектам Зарифы Алиевой, Нефтяников, улицам Истиглалийят, Узеира Гаджибейли, Теймура Эльчина, Лермонтова, Парламентскому проспекту, улицам Короглу Рагимова и Юсифа Сафарова.

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