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Два человека экстрадированы из России в Азербайджан

Два человека экстрадированы из России в Азербайджан Оба лица были объявлены в международный розыск
Происшествия
27 января 2021 г. 17:03
Два человека экстрадированы из России в Азербайджан

Два человека экстрадированы из России в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно информации, были установлены основательные подозрения в том, что Гусейнов Садиг Тельман оглу, привлеченный в качестве обвиняемого лица по уголовному делу, находящемуся в производстве Апелляционного суда, в 2012-2013 гг в сговоре с другими лицами, попытался убить двух человек в городе Шамахы, совершил кражу и хулиганство в Шамахы, а также 26 марта 2013 года использовал мобильный телефон во время содержания в СИЗО.

Кроме того, были установлены основательные подозрения в том, что Мамедов Ахмед Ибрагим оглу, привлеченный в качестве обвиняемого лица по уголовному делу, следствие по которому проводится в следственном отделе Ясамальского РУП, в 2014 году неоднократно совершал мошенничество, нанеся пострадавшим лицам ущерб в крупном размере, и, злоупотребив доверием, присвоил путем обмана чужое имущество.

Оба лица были объявлены в международный розыск.

Запросы генеральной прокуратуры Азербайджана были обеспечены, Садиг Гусейнов и Ахмед Мамедов в сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции были экстрадированы в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq axtarışda olan 2 nəfər Azərbaycana ekstradisiya edildi

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