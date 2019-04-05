ДТП в Кюрдамирском районе: пострадал пешеход - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе пешеход пострадал в ДТП.
Об этом передает центральноаранское бюро Report.
Отмечается, что инцидент произошел на участке автодороги Баку-Газах. Водитель автомобиля "VAZ 2109", житель Габалинского района 43-летний Махир Рафиев сбил находящегося в нетрезвом состоянии 55-летнего жителя Кюрдамирского района Ширвана Мусаева.
Пострадавший был доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.
В связи с фактом ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости