ДТП в Кюрдамирском районе: пострадал пешеход - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе пешеход пострадал в ДТП.

Об этом передает центральноаранское бюро Report.

Отмечается, что инцидент произошел на участке автодороги Баку-Газах. Водитель автомобиля "VAZ 2109", житель Габалинского района 43-летний Махир Рафиев сбил находящегося в нетрезвом состоянии 55-летнего жителя Кюрдамирского района Ширвана Мусаева.

Пострадавший был доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.

В связи с фактом ведется расследование.