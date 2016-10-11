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    Дорожная полиция за день оштрафовала 6793 водителей

    45 человек оштрафованы за вождение в нетрезвом виде

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Сотрудники дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции только за день выявили административные нарушения в отношении 6793-х водителей.

    Об этом Report сообщили в управлении. 

    Согласно информации, 10 октября среди привлеченных к административной ответственности водителей 45 человек оштрафованы за вождение в нетрезвом виде, а четверо - за автохулиганство. 

    За превышение скорости в отношении 3114 водителей составлен электронный протокол.

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