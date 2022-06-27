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Дорожная полиция предупредила перевозчиков сена: Соблюдайте нормы

Дорожная полиция предупредила перевозчиков сена: Соблюдайте нормы Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к лицам, занимающимся грузоперевозками.
Происшествия
27 июня 2022 г. 16:57
Дорожная полиция предупредила перевозчиков сена: Соблюдайте нормы

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) Министерства внутренних дел Азербайджана обратилось к лицам, занимающимся грузоперевозками.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Несмотря на принятие многочисленных мер административного воздействия в отношении отдельных водителей за перевозку по местным и межрайонным автомобильным дорогам республики неупакованных, относящихся к быстровоспламеняющимся грузам тюков сена с превышением объемов, предусмотренных законодательством, к сожалению, до сих пор наблюдаются случаи подобных нарушений.

Учитывая вышесказанное, а также высокую вероятность того, что в результате воздействия на центр тяжести транспортных средств при перевозке грузов таким способом может произойти обрушение груза на дорогу или опрокидывание самого автомобиля, в целях обеспечения безопасности на дорогах Главное управление ГДП МВД еще раз доводит до сведения физических и юридических лиц, занимающихся грузоперевозками, в частности, водителей, осуществляющих такие перевозки, что по требованиям действующего законодательства, каждое из перечисленных считается серьезным нарушением правил и влечет административную или уголовную ответственность в зависимости от исхода совершенного действия.

Главное управление ГДП МВД еще раз просит физических и юридических лиц, осуществляющих грузоперевозки, соблюдать нормы грузоперевозок и меры безопасности при перевозке грузов".

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