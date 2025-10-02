Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Дорожная полиция предупредила об опасности использования старых и изношенных шин

    Происшествия
    • 02 октября, 2025
    • 12:12
    Дорожная полиция предупредила об опасности использования старых и изношенных шин

    Использование старых и изношенных шин в осенне-зимний период представляет серьезную опасность.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана.

    Отмечено, что при длительных поездках дефекты шин проявляются быстрее. Это может привести к нарушению нормативных требований и даже к взрыву шин:

    "Согласно законодательству, если высота рисунка протектора на автомобильных шинах не соответствует норме, оголяется кордная часть шины, расходятся слои каркаса, имеются разрывы или повреждения протектора и боковин, а также если на одной оси установлены шины с разным рисунком протектора, эксплуатация такого транспортного средства не допускается, а дефекты подлежат устранению", - говорится в обращении.

    Также отмечено, что иногда шины, кажущиеся новыми, приходят в негодность из-за истечения срока эксплуатации или неправильного хранения, что может привести к серьезным проблемам.

    Дорожная полиция призывает водителей и владельцев транспортных средств всегда учитывать перечисленные рекомендации и в мерах безопасности следить за состоянием автомобильных шин соответственно сезону.

    дорожная полиция шины водители предупреждение
    BDYPİ: Payız-qış fəslində köhnə və aşınmış şinlərin istifadəsi ciddi təhlükə yaradır

    Последние новости

    12:56

    Президент США может встретиться с лидером КНДР в демилитаризованной зоне

    Другие страны
    12:54

    Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

    Инфраструктура
    12:54

    В Азербайджане предотвращен ввоз 15,2 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    12:54

    Кошта назвал мир между Азербайджаном и Арменией важным моментом для Европы

    Внешняя политика
    12:54
    Видео

    Премьер Албании пошутил с Макроном: Вы тоже должны поздравить Азербайджан и Албанию

    Внешняя политика
    12:50

    Зеленский: ЕС нужно срочно задействовать 19-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    12:50

    Фонд имени Гурбангулы Бердымухамедова профинансирует строительство мечети в Физули

    Инфраструктура
    12:50

    Президент Украины и премьер Норвегии обсудили усиление ПВО и производство БПЛА

    В регионе
    12:49

    Президент Франции поздравил Ильхама Алиева и Пашиняна с прогрессом в мирном процессе

    Внешняя политика
    Лента новостей