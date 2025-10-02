Дорожная полиция предупредила об опасности использования старых и изношенных шин

Использование старых и изношенных шин в осенне-зимний период представляет серьезную опасность.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) Азербайджана.

Отмечено, что при длительных поездках дефекты шин проявляются быстрее. Это может привести к нарушению нормативных требований и даже к взрыву шин:

"Согласно законодательству, если высота рисунка протектора на автомобильных шинах не соответствует норме, оголяется кордная часть шины, расходятся слои каркаса, имеются разрывы или повреждения протектора и боковин, а также если на одной оси установлены шины с разным рисунком протектора, эксплуатация такого транспортного средства не допускается, а дефекты подлежат устранению", - говорится в обращении.

Также отмечено, что иногда шины, кажущиеся новыми, приходят в негодность из-за истечения срока эксплуатации или неправильного хранения, что может привести к серьезным проблемам.

Дорожная полиция призывает водителей и владельцев транспортных средств всегда учитывать перечисленные рекомендации и в мерах безопасности следить за состоянием автомобильных шин соответственно сезону.