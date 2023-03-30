Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Report в Управлении, согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, с 30 марта по 1 апреля на территории страны ожидаются сильный ветер и осадки.

Во избежание возможных ДТП и нежелательных инцидентов ГДП призывает участников движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными по отношению к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

Транспортные средства следует парковать в безопасных местах, вдали от шатких построек, рекламных щитов и деревьев.

С учетом ветреной и дождливой погоды пешеходам следует переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.