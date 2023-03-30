О нас

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с ожидаемыми погодными условиями.
Происшествия
30 марта 2023 г. 10:03
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с резким изменением погодных условий

Главное управление государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) обратилось к водителям и владельцам автомобилей в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили Report в Управлении, согласно информации Министерства экологии и природных ресурсов, с 30 марта по 1 апреля на территории страны ожидаются сильный ветер и осадки.

Во избежание возможных ДТП и нежелательных инцидентов ГДП призывает участников движения быть внимательными на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными по отношению к другим участникам движения, в частности, к пешеходам.

Транспортные средства следует парковать в безопасных местах, вдали от шатких построек, рекламных щитов и деревьев.

С учетом ветреной и дождливой погоды пешеходам следует переходить дорогу только в предназначенных для этого местах.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке DYP hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib

Самое читаемое

Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
Более 120 полицейских пострадали в ходе протестов против пенсионной реформы во Франции
24 марта 2023 г. 01:26
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
Испания намерена включить вопрос войны в Украине в декларацию Ибероамериканского саммита
24 марта 2023 г. 13:52
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
Посольство США поздравило азербайджанских студенток, принятых в Массачусетский технологический институт
24 марта 2023 г. 23:49
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
Азербайджан начал поставки бензина АИ-92 в Турцию
27 марта 2023 г. 11:28
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
МЧС объявил конкурс на должность матроса-спасателя
28 марта 2023 г. 12:52
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
Срок эксплуатации второго блока Армянской АЭС продлят до 2036 года
23 марта 2023 г. 13:20
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
В США пилот самолета потерял сознание во время полета
24 марта 2023 г. 01:49
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с генсеком СНГ
25 марта 2023 г. 00:07
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
Ильхам Алиев заявил, что Армения все еще осуществляет транспортировку на территории Азербайджана оружия и боеприпасов
25 марта 2023 г. 18:55
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
Премьер Израиля снял с должности министра обороны
26 марта 2023 г. 22:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi