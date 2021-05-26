Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с Формулой 1

"Самым лучшим вариантом является пользование в эти дни общественным транспортом"

Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает Report, начальник отдела Управления, полковник полиции Вагиф Асадов сообщил, что в связи с Гран-При Азербайджана, трасса "Формула 1" возьмет свое начало от площади Азадлыг, пройдет по улицам Александра Пушкина и Хагани, проспекту Бюльбюля, улицам Зарифы Алиевой и Расула Рзы, проспекту Нефтяников, улицы Азиза Алиева, пройдя ворота Гоша-Гала, площадь Молодежи и улицу Истиглалият, выйдет на улицу Ниязи и пройдет от круга "Азнефть" по проспекту Нефтяников вдоль Бульвара.

Он сказал, что в преддверии соревнований на указанных улицах обеспечение безопасности на мероприятиях является важным условием :

"В связи с этим, с 31 мая будут закрыты улицы Кевкеб Сафаралиевой, Рихарда Зорге, Александра Пушкина, Рашида Бейбутова, Бюльбюля, Самеда Вургуна, Теймура Эльчина, Мехти Гусейна, Лермонтова, парк имени Мирзы Фатали Ахундова и прилегающие к нему улицы, улица Бунияда Сардарова, проспект Азербайджана, улицы Микаила Гусейнова, Заргарпалан, Муртузы Мухтарова, Шейха Шамиля, Афияддина Джалилова и Юсифа Сафарова. Мы обращаемся к водителям автомобилей, которые пользуются этими направлениями, чтобы с 31 мая до 8 июня они пользовались альтернативными маршрутами. Самым лучшим вариантом является пользование в эти дни общественным транспортом".