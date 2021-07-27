Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с ветреными погодными условиями.

Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам движения в связи с ветреными погодными условиями.

Об этом говорится в поступившей в Report из Главного управления информации:

"В связи с прогнозом Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов об ожидающемся сильном ветре, Главное управление государственной дорожной полиции рекомендует всем участникам движения быть исключительно внимательными и осторожными, чтобы уберечь жизнь и здоровье, предотвратить все возможные нежелательные ситуации на дорогах, а также избежать нанесения ущерба транспортным средствам.

С учетом высокой вероятности внезапного изменения направления движения автомобиля в ветреную погоду при выезде на открытую территорию с части дороги, огороженной по краям, и тоннелей водители должны выбирать скоростной режим в соответствии с метеорологическими условиями. Кроме того, не следует парковать транспортные средства вблизи или под местами проведения строительных работ, деревьев, крупногабаритных рекламных щитов, в том числе других предметов, которые могут быть опрокинуты или сломаны в результате воздействия ветра.

Пешеходам также рекомендуется переходить дороги и улицы только в установленных местах без выхода на проезжую часть, в частности, проходя около новых строений, многоэтажных зданий, выбирать по возможности безопасные места".