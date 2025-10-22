Дорожная полиция обратилась к владельцам автобусов

Главное управление дорожной полиции Азербайджана (ГУДП) обратилось к физическим и юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирских перевозок автобусами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

На мероприятии, проведенном по инициативе Государственной службы пожарного надзора на тему "Пожарная безопасность на транспорте и в пассажирских перевозках", представитель ГУДП отметил, что технически неисправные транспортные средства несут повышенный риск возгорания и серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

Он подчеркнул необходимость содержания автобусов в исправном состоянии, своевременного прохождения техосмотра, запрета на самовольное внесение конструктивных изменений и установки дополнительного оборудования, а также обязательного оснащения транспортных средств исправными огнетушителями.

Представитель ГУДП также обратил внимание перевозчиков на то, что ответственность за безопасность пассажиров является не только их моральной, но и юридической обязанностью.