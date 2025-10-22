Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Дорожная полиция обратилась к владельцам автобусов

    Происшествия
    • 22 октября, 2025
    • 18:35
    Дорожная полиция обратилась к владельцам автобусов

    Главное управление дорожной полиции Азербайджана (ГУДП) обратилось к физическим и юридическим лицам, оказывающим услуги пассажирских перевозок автобусами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

    На мероприятии, проведенном по инициативе Государственной службы пожарного надзора на тему "Пожарная безопасность на транспорте и в пассажирских перевозках", представитель ГУДП отметил, что технически неисправные транспортные средства несут повышенный риск возгорания и серьезную угрозу безопасности дорожного движения.

    Он подчеркнул необходимость содержания автобусов в исправном состоянии, своевременного прохождения техосмотра, запрета на самовольное внесение конструктивных изменений и установки дополнительного оборудования, а также обязательного оснащения транспортных средств исправными огнетушителями.

    Представитель ГУДП также обратил внимание перевозчиков на то, что ответственность за безопасность пассажиров является не только их моральной, но и юридической обязанностью.

