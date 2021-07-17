Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения.

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения.

В поступившем в Report обращении говорится:

"В связи с летним сезоном и жаркими погодными условиями возникли благоприятные условия для посещения гражданами регионов для отдыха. Объявление 4-х непрерывных нерабочих дней обусловит поездки городских жителей в центры отдыха в районах и регионах. В связи с этим предполагается повышение интенсивности движения на автомобильных дорогах".

Анализ тяжелых ДТП в результате столкновений транспортных средств и наездов на пешеходов позволяет сказать, что основная причина ДТП кроется в не соблюдении некоторыми водителями скоростного режима на дорогах, выполнении обгона с выездом на встречную полосу, грубом нарушении маневрирования, неправильном соблюдении дистанции с ехавшими впереди транспортными средствами, а больше всего - управлении автомобилем в сонном, усталом состоянии.

Должны отметить, что в ДТП с человеческими жертвами не мала вина и пешеходов, особенно в темное время суток. К сожалению, не соблюдение правил дорожного движения в темное время суток, переход дороги по проезжей части, ставит под угрозу жизни самих пешеходов".