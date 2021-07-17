О нас
Report Georgia
Аудио новости

Дорожная полиция обратилась к участникам движения

Дорожная полиция обратилась к участникам движения Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения.
Происшествия
17 июля 2021 г. 11:23
Дорожная полиция обратилась к участникам движения
Report

Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к участникам движения.

В поступившем в Report обращении говорится:

"В связи с летним сезоном и жаркими погодными условиями возникли благоприятные условия для посещения гражданами регионов для отдыха. Объявление 4-х непрерывных нерабочих дней обусловит поездки городских жителей в центры отдыха в районах и регионах. В связи с этим предполагается повышение интенсивности движения на автомобильных дорогах".

Анализ тяжелых ДТП в результате столкновений транспортных средств и наездов на пешеходов позволяет сказать, что основная причина ДТП кроется в не соблюдении некоторыми водителями скоростного режима на дорогах, выполнении обгона с выездом на встречную полосу, грубом нарушении маневрирования, неправильном соблюдении дистанции с ехавшими впереди транспортными средствами, а больше всего - управлении автомобилем в сонном, усталом состоянии.

Должны отметить, что в ДТП с человеческими жертвами не мала вина и пешеходов, особенно в темное время суток. К сожалению, не соблюдение правил дорожного движения в темное время суток, переход дороги по проезжей части, ставит под угрозу жизни самих пешеходов".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yol polisi hərəkət iştirakçılarına müraciət edib

Другие новости из категории

В Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств
ФотоВ Мингячевире выявлены 4 нарушивших правила карантина домов торжеств
17 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
В Ходжавенде к тушению пожара на заминированном поле привлекли вертолеты МЧС
В Ходжавенде к тушению пожара на заминированном поле привлекли вертолеты МЧС
17 июля 2021 г. 12:15
В Баку молодая актриса подверглась сексуальным домогательствам в такси
В Баку молодая актриса подверглась сексуальным домогательствам в такси
17 июля 2021 г. 10:59
На трассе Баку-Газах автомобиль насмерть сбил женщину - ОБНОВЛЕНО
На трассе Баку-Газах автомобиль насмерть сбил женщину - ОБНОВЛЕНО
17 июля 2021 г. 08:26
В Баку автомобиль сбил пожилую женщину
В Баку автомобиль сбил пожилую женщину
17 июля 2021 г. 07:36
В Бейлагане женщина с дочерью пострадали в ДТП
В Бейлагане женщина с дочерью пострадали в ДТП
17 июля 2021 г. 04:51
Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый
Тяжелое ДТП в Саатлы, есть погибший и раненый
16 июля 2021 г. 22:42
В Гяндже автомобиль столкнулся с мотоциклом
В Гяндже автомобиль столкнулся с мотоциклом
16 июля 2021 г. 20:34
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
16 июля 2021 г. 17:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi