​Дорожная полиция Баку обратилась к водителям по случаю l Европейских игр

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ "Все полицейские силы мобилизованы и работают в усиленном режиме в целях охраны правопорядка и обеспечения безопасности дорожного движения в Баку".

Об этом Report заявил завотделом Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку (ГУГДПГБ) полковник Вагиф Асадов.

По его словам, в связи с l Европейскими играми полиция контролирует всю территорию столицы и осуществляет необходимые мероприятия: "Принятые меры привели к сокращению числа ДТП, летальных исходов и пр.

В связи с соревнованиями сотрудники дорожной полиции осуществляют необходимые мероприятия. В частности, принимаются меры в отношении неправильно паркующих автомобили водителей, автохулиганов, лиц, управляющих автомобилями в нетрезвом состоянии, и водителей, передвигающихся по "полосе Евроигр"".

Как отметил В.Асадов, для более эффективной борьбы с недобросовестными водителями, проявляющими неуважение к людям, а также против создающих аварийную ситуацию лиц и водителей, передвигающихся по "полосе Евроигр", будут применяться методы общественного порицания: "Несмотря на проведенную работу, все же встречаются создающие аварийную ситуацию правонарушители. Они думают, что внимание сотрудников дорожной полиции направлено только на урегулирование движения в связи с играми и обеспечение безопасности участников мероприятия.

Однако это ошибочный подход. Иногда из-за игр составить на месте административный протокол против нарушителей бывает невозможно, однако все нарушения фиксируются камерами наблюдений, или же мониторами, и на основе фото- и видеоматериалов применяются меры наказания.

До сих пор к ответственности привлечено более 1800 водителей, ехавших по "полосе Евроигр"".

В.Асадов отметил, что ГУГДПГБ обратилось к гражданам в связи с I Европейскими играми: "Сейчас внимание всего мира направлено на Баку. Поэтому мы призываем всех граждан соблюдать правила, санитарные требования, выполнять правила дорожного движения, оказывать помощь в обеспечении информационной безопасности, проявлять гражданскую бдительность, усилить общественный контроль. Мы также призываем водителей и других участников дорожного движения быть более дисциплинированными, не создавать аварийных ситуаций, не проявлять неуважение в период приезда в Баку многочисленных зарубежных гостей".

В.Асадов добавил, что в отношении недобросовестных и демонстративно нарушающих правила водителей будут приняты серьезные меры: "Общественность будет проинформирована о нарушителях и совершенных ими правонарушениях".