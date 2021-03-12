Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилась к водителям.

Как передает Report, в обращении говорится:

"С целью предотвращения возможных дорожных происшествий в результате смены погодных условий в большинстве районов республики, снижения температуры, дождя и снега в отдельно взятых районах и Баку Главное управление ГДП МВД еще раз рекомендует водителям быть исключительно внимательными и осторожными, избегать резкого торможения, с учетом возможности скольжения транспортных средств по возможности мало пользоваться автомобилями с не предназначенными для зимы шинами, выбирать дистанцию и скорость в соответствии с погодными условиями, не выполнять без необходимости обгонный и резкие маневры, с учетом того, что из-за влажности асфальтового покрытия приближающиеся автомобили не смогут затормозить на короткой дистанции пешеходам при переходе дороге рекомендуется двигаться только по выделенным для них мест, не ходить по проезжей части".