 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Дорожная авария в Шемкире, есть погибший и раненый

    Шемкир. 20 октября. REPORT.AZ/ В Шемкирском районе произошла дорожная авария. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на части дороги Баку-Газах, проходящей по территории районного села Заям. 

    Так, столкнулись автомобили марок ВАЗ-2106 и "Лада Приора". В результате житель села Заям Шемкирского района Гаджи Мусаев 1931 г.р. и жительница Товузского района Гюльнар Гасымова 1993 г.р. были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Несмотря на усилия врачей, спасти Г.Мусаева не удалось.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi