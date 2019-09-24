Дорожная авария в Шемахе, есть погибший и раненый

В Шемахинском районе Азербайджана произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Report, в результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, двое пострадавших в аварии мужчин (39, 31) были доставлены в Шемахинскую центральную районную больницу в критическом состоянии: "Спасти жизнь 39-летнего мужчины, доставленного в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой, не удалось. После относительной стабилизации другого пострадавшего, находящегося в критическом состоянии, было решено перевести его в одну из столичных частных клиник. Сейчас его лечение продолжается в частной клинике".