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    Дочь убитой бизнес-леди: Украдены принадлежащие матери драгоценности на сумму 30 тыс. долларов

    МВД сделало официальное заявление в связи с произошедшим

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) сделало официальное заявление в связи с убийством бизнес-леди, занимающейся торговлей золотом. 

    Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 5 января в квартире по адресу: Насиминский район, улица, Ф.Гасымзаде был обнаружен труп жительницы Баку Марьям Намидзаде. Дочь М.Намидзаде - Гюнель Гусейнова в своих показаниях сообщила, что были украдены принадлежащие ее матери драгоценности на сумму 30 тыс. долларов.   

    Насиминское районное управление полиции (РУП) продолжает вести оперативно-розыскные мероприятия. 

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