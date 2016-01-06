Дочь убитой бизнес-леди: Украдены принадлежащие матери драгоценности на сумму 30 тыс. долларов

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел (МВД) сделало официальное заявление в связи с убийством бизнес-леди, занимающейся торговлей золотом.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что 5 января в квартире по адресу: Насиминский район, улица, Ф.Гасымзаде был обнаружен труп жительницы Баку Марьям Намидзаде. Дочь М.Намидзаде - Гюнель Гусейнова в своих показаниях сообщила, что были украдены принадлежащие ее матери драгоценности на сумму 30 тыс. долларов.

Насиминское районное управление полиции (РУП) продолжает вести оперативно-розыскные мероприятия.