Директор "Саатлинского Дома молодежи" арестован за взятку

На основании обращения гражданина о незаконных действиях Гулиева Азизаги Кишибала оглу, занимавшего должность директора учреждения социального обслуживания "Саатлинский Дом молодежи", в Саатлинской районной прокуратуре было проведено расследование.

На основании обращения гражданина о незаконных действиях Гулиева Азизаги Кишибала оглу, занимавшего должность директора учреждения социального обслуживания "Саатлинский Дом молодежи", в Саатлинской районной прокуратуре было проведено расследование.

Об этом Report сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в получении Азизагой Гулиевым взятки в размере 1 000 манатов для приема Матан Мамедовой на работу в качестве уборщицы и 2 000 манатов для приема ее дочери Жали Хевескари на должность компьютерного специалиста.

По факту в Саатлинской районной прокуратуре заведено уголовное дело, Гулиев Аизага Кишибала оглу был привлечен в качестве подозреваемого по статье 311.3.2 (получение взятки (активное взяточничество), решением суда был арестован.

В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.