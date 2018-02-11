Девять боевиков "Талибана" уничтожены в Афганистане в результате авиаударов

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Девять боевиков радикального движения "Талибан", в том числе местный полевой командир, уничтожены в результате авиаударов, нанесенных по позициям талибов в афганских провинциях Урузган и Тахар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье министерство национальной обороны страны.

По его данным, которые приводит телеканал Tolo news, в результате ударов по укрытиям талибов были ликвидированы четыре боевика и уничтожен тайник с оружием, принадлежавший радикалам.

"Пять боевиков, в том числе местный полевой командир движения "Талибан", известный как мулла Мир Вали, уничтожены в результате авиаудара в уезде Даркад в провинции Тахар", - приводит телеканал заявление министерства.