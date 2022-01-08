Десятки людей погибли в машинах во время снегопада в Пакистане

По меньшей мере 21 человек погиб на севере Пакистана в результате автомобильной пробки, образовавшейся из-за снежной бури.

По меньшей мере 21 человек погиб на севере Пакистана в результате автомобильной пробки, образовавшейся из-за снежной бури.

Как передает Report, об этом сообщила британская медиагруппа ВВС .

По словам главы МВД Пакистана Шейха Рашида Ахмада, порядка 1 тыс. машин застряли на шоссе во время сильного снегопада. По данным полиции, шесть человек замерзли насмерть в своих автомобилях, обстоятельства смерти других жертв пока уточняются.

В качестве возможной причины гибели людей рассматривается отравление выхлопными газами.