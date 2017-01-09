Депутат Вахид Ахмедов: Следует дать юридическую оценку действиям исполнителей

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Продолжается расследование в связи с применением насилия в отношении 10-летней Нурай Байрамзаде в Губе.

Об этом Report заявил депутат от Губинского избирательного округа №52 Вахид Ахмедов.

Он напомнил, что переговорил об этом с замминистра юстиции Тогрулом Мусаевым: "Помимо этого, я направил официальное письмо в министерство юстиции и попросил расследовать вопрос. Нас беспокоят действия исполнителей, следует дать юридическую оценку их действиям. В настоящее время идет расследование, заключительное решение вынесет министерство".

Депутат отметил, что Нурай Байрамзаде в настоящее время находится со своей тетей и получает лечение: "Думаю, что серьезных проблем в данном вопросе нет. Госструктуры занимаются этим вопросом, то есть он находится под контролем".

Отметим, что в соцсетях распространились кадры, где судебные исполнители Губинского районного суда силой отбирают 10-летнюю Нурай Байрамзаде у вырастившей ее тети и передают отцу.