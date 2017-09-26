Депутат Чингиз Ганизаде подал в суд на Галиба Салахзаде

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Чингиз Ганизаде подал в суд на бывшего коллегу Галиба Салахзаде.

Об этом Report сообщил адвокат Ч. Ганизаде Рафик Мустафаев.

По его словам, он обратился в Сабунчинский районный суд в особом обвинительном порядке. Р. Мустафаев отметил, что Ч. Ганизаде требует привлечь Г. Салахзаде к ответственности по ст. 147 (клевета) и 148 (оскорбление) УК.

Р. Мустафаев сказал, что причина обращения Ч. Ганизаде в суд связана с выступлениями в последние дни Г. Салахзаде в прессе с обвинениями в его адрес.