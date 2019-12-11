Уголовное дело в отношении Юниса Сафарова и других передано в производство

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям передано в производство уголовное дело в отношении Юниса Сафарова и еще 12 лиц, обвиняемых в организации покушения на главу ИВ Гянджи и сотрудников полиции.

Как сообщает Report, уголовное дело будет рассмотрено коллегией под председательством судьи Магомеда Багирова.

По уголовному делу потерпевшими признаны Эльмар Велиев и еще 5 человек.

Отметим, что 3 июля 2018 года в составе организованной группировки, представляющей действующие за границей радикальные религиозные группы, Юнис Сафаров совершил заранее запланированное покушение на главу ИВ города Гянджа и сотрудников полиции.

В результате многочисленных следственных действий, проведенных оперативно-следственной группой в составе сотрудников министерства внутренних дел, Службы госбезопасности и Генпрокуратуры, следствие в отношении 12 членов организованной преступной группировки, в том числе Ю.Сафарова было подытожено и 5 декабря передано на рассмотрение Гянджинского суда по тяжким преступлениям.

Что касается скрывающихся за пределами страны 11 человек, они объявлены в международный розыск. Необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия в их отношении продолжаются.