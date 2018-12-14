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    Дело наркоторговки "Биби" из Кубинки направлено в суд

    Уголовное передано в производство судьи Рахиба Салманова

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось предварительное следствие по уголовному делу Санубар Лютфалиевой, обвиняемой в незаконном обороте и сбыте наркотиков в Баку. 

    Как сообщает Report, собранные в отношении С.Лютфалиевой материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. 

    Уголовное передано в производство судьи Рахиба Салманова. 

    Время суда станет известно в ближайшие дни. 

    Отметим, что согласно распространенной пресс-службой министерства внутренних дел информации, в результате операции, проведенной на основе поступившей информации, был задержан житель столицы, ранее судимый Имран Искендеров. При обыске у него были обнаружены и изъяты два свертка с героином и психотропным веществом "мидакс-тропикамид". Задержанный сообщил, что приобрел героин у наркоторговки по прозвищу "Биби", занимающейся сбытом наркотических веществ на территории, именуемой Кубинкой в Насиминском районе.

    В продолжение оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в сбыте И.Искендерову наркотических веществ жительницу Насиминского района Санубар Лютфалиеву. При обыске у нее было обнаружено и изъято 43 пакетика героина общим весом 14,275 граммов. В своих показаниях С.Лютфалиева призналась, что вот уже некоторое время занимается сбытом наркотических веществ.

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