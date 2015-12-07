​Cостоялось заседание государственной комиссии в связи с аварией на месторождении «Гюнешли»

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Cостоялось заседание государственной комиссии в связи с аварией на 10-ом блоке на месторождении «Гюнешли» Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR). Как сообщает Report, заседание состоялось под председательством премьер-министра Азербайджана Артура Расизаде.

На заседании президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, глава Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, генеральный прокурор Закир Гаралов представили отчет о спасении и поисках пропавших без вести 4-7 декабря, о причинах происшествия и мерах, предпринимаемых в направлении проведения расследования.

Было отмечено, что сразу же после инцидента незамедлительно приняты все необходимые меры, однако по причине суровых погодных условий пламя в считанные мгновения окутало платформу.

Тем не менее, руководство и персонал продемонстрировали самоотверженность и действовали согласно требованиям правил техники безопасности и соответствующему плану эвакуации.

За прошедший период были эвакуированы 33 человека, которым была оказана надлежащая медицинская помощь, проведено амбулаторное и стационарное лечение, 7 тел извлечены из моря на берег и переданы семьям.