ЦИУТ призвал водителей грузовиков принимать все меры безопасности при поломках на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей грузовых автомобилей тщательно проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом на дорогу.

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей грузовых автомобилей тщательно проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом на дорогу.

Как сообщили Report в ЦИУТ, обращение последовало после того как вчера вечером из-за застрявших на дороге неисправных грузовиков образовались длинные пробки на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Узбекистана в Низаминском районе и на Тбилисском проспекте и улице Ровшана Джафарова в Ясамальском районе.

В результате водителям транспортных средств, движущихся в направлении станций метро "Нефтчиляр" и "20 января", а также в направлении Хырдаланского круга, пришлось долгое время ждать в пробках.

В центре заявили, что поломки на дорогах, особенно с интенсивным движением, могут стать причиной ДТП, в связи с чем водителей просят принимать необходимые меры безопасности в случае остановки на трассе из-за технической неисправности.