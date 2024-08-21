О нас

ЦИУТ призвал водителей грузовиков принимать все меры безопасности при поломках на дорогах

ЦИУТ призвал водителей грузовиков принимать все меры безопасности при поломках на дорогах Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей грузовых автомобилей тщательно проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом на дорогу.
Происшествия
21 августа 2024 г. 12:33
ЦИУТ призвал водителей грузовиков принимать все меры безопасности при поломках на дорогах

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) призвал водителей грузовых автомобилей тщательно проверять техническое состояние транспортных средств перед выездом на дорогу.

Как сообщили Report в ЦИУТ, обращение последовало после того как вчера вечером из-за застрявших на дороге неисправных грузовиков образовались длинные пробки на пересечении проспекта Гара Гараева и улицы Узбекистана в Низаминском районе и на Тбилисском проспекте и улице Ровшана Джафарова в Ясамальском районе.

В результате водителям транспортных средств, движущихся в направлении станций метро "Нефтчиляр" и "20 января", а также в направлении Хырдаланского круга, пришлось долгое время ждать в пробках.

В центре заявили, что поломки на дорогах, особенно с интенсивным движением, могут стать причиной ДТП, в связи с чем водителей просят принимать необходимые меры безопасности в случае остановки на трассе из-за технической неисправности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNİİM yük avtomobili sürücülərinə müraciət edib

Другие новости из категории

В Баку произошло ДТП, вызвавшее затор на дороге
В Баку произошло ДТП, вызвавшее затор на дороге
21 августа 2024 г. 12:16
В Сумгайыте водитель легковушки погиб в столкновении с пассажирским автобусом
В Сумгайыте водитель легковушки погиб в столкновении с пассажирским автобусом
21 августа 2024 г. 11:47
В Абшеронском районе найдено тело 24-летней девушки
В Абшеронском районе найдено тело 24-летней девушки
21 августа 2024 г. 10:46
В Самухе задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
В Самухе задержан водитель, управлявший автомобилем под воздействием наркотиков
21 августа 2024 г. 09:17
В Агстафе сгорел грузовик
В Агстафе сгорел грузовик
21 августа 2024 г. 02:49
Установлены личности погибшего и пострадавших в ДТП в Исмаиллы
Установлены личности погибшего и пострадавших в ДТП в Исмаиллы
20 августа 2024 г. 23:29
В Дашкесане 38-летнему мужчине нанесли ножевые ранения
В Дашкесане 38-летнему мужчине нанесли ножевые ранения
20 августа 2024 г. 22:50
На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
20 августа 2024 г. 21:43
В Гёйчае в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
В Гёйчае в автомобиле обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти
20 августа 2024 г. 21:25
В Баку арестованы мотоциклисты за опасные маневры  
В Баку арестованы мотоциклисты за опасные маневры  
20 августа 2024 г. 20:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi