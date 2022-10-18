Чудовищный теракт армян против спешащих на помощь в Спитак азербайджанцев

7 декабря 1988 года вблизи армянского города Спитак произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Находившийся в то время у власти Михаил Горбачев призвал международное сообщество, а также союзные республики оказать Армении помощ

7 декабря 1988 года вблизи армянского города Спитак произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни 25 тысяч человек. Находившийся в то время у власти Михаил Горбачев призвал международное сообщество, а также союзные республики оказать Армении помощь. Это был период, когда дашнаки осуществляли убийства, геноцид и депортацию азербайджанцев в Армении. 12 декабря 1988 года из Азербайджана в Армению вылетел самолет Ил-76 с целью оказания помощи армянам, пострадавшим в результате землетрясения. Однако недалеко от города Гугарк Спитакского района самолет потерпел крушение. В результате из находившихся на борту 77 азербайджанцев 76 погибли, выжил лишь один человек - Балаев Фахреддин. Жертвами этого чудовищного теракта стали 68 азербайджанских пассажиров и 9 членов экипажа. "Черный ящик" самолета был уничтожен. Есть информация, что самолет был сбит армянами при помощи ракеты "Стингер". Кстати, в тот же день армянские террористы сбили югославский самолет Ан-12, приняв его за турецкий. Этот самолет также направлялся для оказания помощи пострадавшим от землетрясения армянам. Находившиеся на борту воздушного судна 7 человек погибли.

Единственный свидетель происшествия Фахреддин Балаев скончался в 2010 году. Его сын Гурбан Балаев поделился с Report воспоминаниями отца о той страшной трагедии.

По его словам, отец работал механиком в Хырдалане: "Мой отец вместе с другими был принудительно отправлен с работы в Армению для оказания помощи пострадавшим от землетрясения армянам. Он два дня пробыл в воинской части, расположенной в поселке Гаджи Зейналабдина, и стал пассажиром самолета Ил-76, направившегося из Баку в Армению".

После того, как армяне сбили воздушное судно ракетой, самолет Ил-76, следовавший рейсом Баку-Гюмри, упал под Ленинаканом.

Г.Балаев рассказал, что в момент трагедии Фахреддин Балаев находился в кабине автомобиля и потому остался жив, хотя и получил многочисленные травмы: "В суматохе механик случайно задел пульт управления. Дверь самолета открылась и машина с моим отцом вылетела в дверь. Это и спасло ему жизнь. Остальные пассажиры стали жертвами этой трагедии".

Г.Балаев отметил, что азербайджанец Вагиф Ахмедов, ранее отправленный в Армению для оказания помощи армянами, по счастливой случайности оказался рядом с местом падения самолета: "Именно он доставил моего отца в больницу. Армяне не захотели оказывать ему медицинскую помощь, несмотря на его тяжелое состояние. "Туркам нет места среди армян", говорили они. Отца даже пытались убить. Однако русским удалось спасти отца и он был отправлен на лечение в Москву. Впоследствии он продолжил лечение в Баку, однако полностью восстановить здоровье не удалось, он скончался в 2010 году".

Отметим, что указом президента Азербайджана Гейдара Алиева от 1994 года, 76 человек, погибших при крушении самолета, направлявшегося на помощь армянам, получили статус шехидов.