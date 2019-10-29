Число погибших при взрыве на нефтезаводе на северо-западе Китая возросло до восьми

Число погибших в результате взрыва автомобиля на нефтяном заводе в провинции Шэньси на северо-западе Китая возросло до восьми.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник отдел пропаганды парткома города Яньань, в районе которого произошло ЧП.

Ранее агентство "Синьхуа" проинформировало о пяти погибших и стольких же пострадавших. По обновленным данным, спасатели обнаружили тела еще трех человек, считавшихся пропавшими без вести.

Как установила местная полиция, инцидент произошел в воскресенье в 07:00 утра по местному времени (02:00 мск) в уезде Янчэн на промышленной площадке, принадлежащей компании Yangcheng Oil Field. Согласно расследованию, взорвалось тестовое оборудование, установленное на транспортном средстве, которое принадлежит энергетической компании из провинции Хунань (Центральный Китай).

Врачи утверждают, что состояние всех пяти пострадавших, находящихся в больнице, стабильное. Причина ЧП выясняется, ведется следствие.