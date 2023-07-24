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Цепная авария в Сальяне, есть погибший и раненые

Цепная авария в Сальяне, есть погибший и раненые В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
24 июля 2023 г. 08:35
Цепная авария в Сальяне, есть погибший и раненые

В Сальянском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает аранское бюро Report, инцидент зафиксирован на участке новой трассы Алят-Астара.

Так, автомобиль марки "Мерседес" столкнулся с двумя другими транспортными средствами.

В результате ДТП погиб один человек (личность устанавливается - ред.).

По предварительным данным в цепной аварии пострадали Ягут Гюльбала гызы Насирова, 1974 г.р., Шахин Мирзабала оглы Алиев, 1964 г.р., Амиль Тапдыг оглы Мусазаде, 1995 г.р., и еще 3 человека.

По факту ведется расследование.

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