Центр гигиены и эпидемиологии: Мы не несем ответственности за безопасность новогодних подарков

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "Мы не можем дать информацию о безопасности продаваемых в Азербайджане новогодних подарков. Так как Центр гигиены и эпидемиологии не вправе их проверять".

Об этом в заявлении Report сказал завотделом Центра гигиены и эпидемиологии Имран Абдуллаев.

По его словам, за качество новогодних подарков отвечают компании-производители: "Раньше мы в основном контролировали безопасность подарков. А сейчас мониторинги могут проводиться лишь с согласия министерства экономики. Поэтому сказать что-либо об этих товарах без предварительной проверки невозможно".

И.Абдуллаев заявил, что в течение года поступают обращения, связанные с продуктами питания: "Из-за отсутствия конкретных фактов мы не смогли провести мониторинг. А в некоторых случаях мы не проводили мониторинги, так как министерство экономики не рекомендовало делать это".