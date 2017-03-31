Бывший руководитель Texnikabank дал на суде показания касательно Эльдара Махмудова

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде прошло очередное заседание суда по уголовному делу начальника 2-го отделения следственного управления Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сиявуша Гаджиева было отмечено, что в обращениях пострадавших выражается просьба привлечь к уголовной ответственности в качестве обвиняемых бывшего начальника Главного следственного управления МНБ Мовлама Шихалиева и бывшего руководителя Texnikabank Этибара Алиева.

Затем было подано ходатайство о замене избранной в отношении обвиняемого В.Алекперова меры наказания в виде ареста на альтернативное наказание.

Ходатайство не было удовлетворено.

В.Алекперов захотел подать ходатайство о предоставлении протеста в коллегию судей. Судья же заявил, что на процесс явился свидетель и ходатайство может быть подано после того, как он будет допрошен. Обвиняемое лицо выразило протест судьям.

Посовещавшись, коллегия судей пришла к заключению, что протест не имеет основания и приняла решение о неудовлетворении протеста.

Затем показания дал бывший руководитель Texnikabank Э.Алиев. Он заявил, что не знал о получении В.Алекперовым взятки от пострадавших в этом деле. Э.Алиев назвал ложными слова пострадавших о вложении денег в банк и получении сберегательных книжек.

Он обвинил пострадавшего Гусейна Сафарова: "Я против прекращения уголовного дела в отношении этого лица. Я требую принять вердикт для повторного возбуждения уголовного дела в его отношении и направить документ в Генпрокуратуру".

В это время между Г.Сафаровым и Э.Алиевым возник спор. Судьи выразили Э.Алиеву протест.

Затем Э.Алиев ответил на вопросы. Он выразил отношение к мыслям о том, что вошел в сговор с бывшим руководителем МНБ Эльдаром Махмудовым: "Как же я могу войти в сговор с Эльдаром Махмудовым?! Ведь я и сам был арестован".

Очередной судебный процесс назначен на 7 апреля.