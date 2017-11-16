Бывший начальник филиала Dəmir Bank арестован в зале суда

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Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям начался судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в присвоении бывшего директора Баильского филиала ОАО Dəmir Bank Фарах Рашадетли, казначея Тамамгюль Ханларовой и сотрудника банка Фариза Гараева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева были уточнены анкетные данные обвиняемых.

На суде стало известно, что на попечении названных лиц есть малолетние дети.

После потерпевший подал ходатайство о смене домашнего ареста в отношении Ф. Рашадетли на заключение под стражу.

На суде ходатайство подал адвокат Ф. Рашадетли, попросив вернуть уголовное дело предварительному следствию.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего. Ф. Рашадетли была арестована в зале суда.

Отметим, что Ф. Рашадетли обвиняется по статьям 178.32 (мошенничество), 179.3.2 (присвоение), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог), Ф. Гараев и Т. Ханларова – по статье 308 (злоупотребление должностными полномочиями). В отношении всех трех была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Эти люди обвиняются в присвоении более 3 млн манатов. По уголовному делу проходит 8 потерпевших. Ранее на подготовительном процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям было решено вернуть уголовное дело предварительному следствию. Судья заявил, что во время предварительного следствия был допущен ряд нарушений. Дело было пересмотрено и направлено в суд.

Напомним, что Ф. Рашадетли работала директором филиала Dəmir Bank, Т. Ханларова - казначеем, Ф. Гараев - сотрудником.