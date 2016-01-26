Бывший капитан клуба "Габала": Расим Алиев извинился передо мной

Джавид Гусейнов был приведен в суд в наручниках

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева, обвиняемых в избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Как сообщает Report, на процесс под председательством судьи Эльдара Исмаилова был приведен также бывший капитан клуба "Габала" Джавид Гусейнов. Он был в наручниках.

Д.Гусейнов дал показания. Он сказал, что ничего не знал о статусе Расима Алиева в Facebook: "Об этом мне сообщил двоюродный брат Эльшан Исмаилов. Я сказал, что "пусть пишет, не обращай внимания". Эльшан сказал, что поговорил с Расимом, тот выругался матом, поэтому он встретится с ним, это его личное дело. После этого я позвонил Расиму и представился, расспросил его о причинах, почему он написал такой статус. Мы объяснились друг с другом, Расим попросил прощения. На этом разговор был закрыт. Я сказал об этом Эльшану, чтобы тот тоже закрыл вопрос. О том, что они пошли на встречу с Расимом, мне не было известно".

Очередное судебное заседание назначено на 2 февраля.

Напомним, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглы был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По данному факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Джавида Гусейнова было выдвинуто обвинение по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления), так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении, организатором которого был его двоюродный брат Э.Исмаилов, а после преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу Кянана Мадатова, Джамала Мамедова и Самира Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица), а также Эльшана Исмаилова и Арифа Алиева по ст. 126.3 и ст. 177.1 (кража) и дело направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Джавида Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Дело футболиста клуба "Габала" отправлено в Сабаильский районный суд.

Напомним, что некоторые из арестованных лиц являются футболистами.