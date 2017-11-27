Бывший генерал МНБ Эльчин Гулиев выступил с последним словом в суде - ОБНОВЛЕНО

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Как сообщает Report на процессе с последним словом выступил Азер Мехтиев. Он заявил о своей невиновности. А. Мехтиев отметил, что задержан по делу бизнесмена Магсуда Махмудова: "Я невиновен, прошу вынести в отношении меня оправдательный приговор".

После выступил Эльчин Гулиев, заявив о невиновности и попросив оправдать его.

Судьи удалились на совещание. В ближайшие дни будет зачитан приговор. Дата объявления приговора неизвестна.

***11:46

Сегодня в Бакинском военном суде продолжается судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева бывший полковник МНБ А. Мехтиев и бывший генерал МНБ Э. Гулиев выступают с последним словом.

После последнего слова каждого из двух обвиняемых им зачитают приговор.

В настоящее время суд продолжается.

Напомним, что прокурор попросил для Э. Гулиева 15 лет, а для А. Мехтиева – 13 лет лишения свободы.

Отметим, что Э. Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э. Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.