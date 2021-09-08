Бывший директор школы в Абшероне совершил мошенничество на 30 тыс. манатов

В Абшеронском районе начинается суд над бывшим директором школы.

В Абшеронском районе начинается суд над бывшим директором школы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на районную прокуратуру.

Было отмечено, что завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджана в связи с незаконными действиями бывшего директора средней школы № 5 поселка Мехдиабад Абшеронского района Самиры Акбаровой.

Следствием установлено, что Самира Акбарова используя свое служебное положение, дала ложные обещания отдельным гражданам о том, что в обмен за большую сумму денег в обход установленных Министерством образования правил приема на работу, возьмет их на позиции учителей, заведующих библиотеками и т.д. как в средней школе, директором которой она является, так и в других учебных заведениях. Таким образом, С.Акбарова обманным путем получила от этих граждан 30 тыс. манатов.

Самире Акбаровой предъявлены обвинения по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (повторное совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения; с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.2 (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных

действий (бездействий) или неоднократно) УК АР, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Сумгайытский суд по тяжким преступлениям.