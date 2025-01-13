Бывший директор РПЦ отказалась давать показания в суде по делу о смертельном пожаре

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре, унесшем жизни семерых новорожденных младенцев.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу о пожаре в Республиканском перинатальном центре, унесшем жизни семерых новорожденных младенцев.

Как сообщает Report, председательствующая на процессе судья Лейла Аскерова-Мамедова предложила обвиняемой, бывшему директору центра Мехрибан Абасгулиевой дать свободные показания. Однако адвокаты подсудимой заявили, что она отказывается от дачи показаний на данном этапе судебного разбирательства.

Государственный обвинитель расценил отказ Абасгулиевой как нежелание давать показания и огласил ее показания, данные на предварительном следствии.

Из обвинительного акта следует, что Мехрибан Абасгулиева проработала директором Центра 11 месяцев. Адвокат обвиняемой попросил огласить последние показания своей подзащитной, данные на следствии, и судья удовлетворила это ходатайство.

Следующее заседание суда назначено на 10 февраля.

Напомним, пожар в административном здании РПЦ произошел 9 января прошлого года. По факту происшествия Генпрокуратура возбудила уголовное дело по различным статьям УК, расследование было поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

В результате пожара, возникшего в палате отделения интенсивной терапии новорожденных на 4 этаже, погибли 7 младенцев, 4 человека получили ранения, а учреждению был причинен материальный ущерб на сумму 361 тысяча манатов.

Выявлены обоснованные подозрения, что после назначения Абасгулиевой директором 27 декабря 2022 года, она вдвое увеличила количество принимаемых пациентов без учета ресурсов и потенциала медучреждения, что привело к перегрузке электросети и, в конечном итоге, к пожару.

Также следствие установило, что несмотря на проведенные МЧС проверки и выявленные нарушения правил пожарной безопасности, в частности неисправность автоматической пожарной сигнализации, нерабочее состояние внутренних пожарных кранов и недостатки в электрохозяйстве, директор Абасгулиева, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Гамлет Мустафаев и начальник отдела обеспечения Эльнур Ахмедли не устранили эти нарушения.

Мехрибан Абасгулиева обвиняется по статьям 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Азербайджана. Мустафаев и Ахмедли привлечены в качестве обвиняемых по статье 225.3 УК.